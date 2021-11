Signierstunde mit Peter Gaymann

Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellungseröffnung von "Beflügelnde Begegnungen" haben ihn schon kennengelernt, den großen Zeichner und Cartoonisten Peter Gaymann, der so freundliche Worte für uns in seiner Replik zur Eröffnungsrede fand.Nun kommt er wieder nach Schwabmünchen, diesmal zu einer Signierstunde!Wenn Sie also noch ein paar sehr persönliche Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben oder auch für sich suchen, sind Sie hier richtig! Bücher und Kalender, von Peter Gaymann für die Beschenkten persönlich signiert bewirken maximale Weihnachtsfreude.Auch Original-Radierungen von Peter Gaymann sind ebenfalls im Museum erhältlich und auch sie wird Herr Gaymann signieren.Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir sorgen mit unserem Hygienekonzept für maximalen Infektionsschutz.(Text: Sabine Sünwoldt)