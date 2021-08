RÖMERTAG im Museum der Stadt Schwabmünchen

Mit einem vielseitigen Programm feiert das Museum die Neueröffnung des überarbeiteten Römer-Raumes, in dem Funde aus der Vor- und Frühgeschichte ausgestellt sind.Am Römertag gibt es ein RAPIS-Brettspiel für Familien, Ausgrabungen mit anschließenden Restaurierungsmaßnahmen, "römische" Bastelangebote - und natürlich Ausprobieren der RAPIS-App.Mit der App kann man erkunden, wie der original römischer Keramikofen, der im Museum ausgestellt ist, vor 2000 Jahren ausgesehen hat. Man kann ihn virtuell einräumen und Geschirr brennen wie es die Menschen damals im Töpferdorf Rapis bewerkstellligt haben.Natürlich kann man Römertag auch ohne Anmeldung besuchen.Wenn man allerdings bei den Aktionen mitmachen möchte, wäre eine Anmeldung ratsam. Denn „Grabungsfunde“ können nur gemacht werden, solange der Vorrat reicht, und zu Wartezeiten an den Aktionsplätzen sollte es auch nicht kommen.Es sind Anmeldungen für die Zeit ab 11.30h, ab 13h und ab 15h möglich, bitte auch die Personenzahl angeben.Anmeldung bitte per Email an museum@schwabmuenchen.deDie Veranstaltung (draußen und drinnen) findet bei jedem Wetter statt.Der Besuch unterliegt den jeweils tagesaktuell für den Museumsbetrieb geltenden Infektionsschutzmaßnahmen.Das Museum freut sich auf viele "Römer" und "Römerinnen"!