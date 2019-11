Lesung im Museum

Vorgetragen werden Texte zum Thema "Zeitgemäß," ein Thema mit vielen Aspekten, das einen abwechslungsreichen Abend verspricht! Sabine Sünwoldt und der erste Schwabmünchner Kultur-Förderpreisträger Markus Friesenegger präsentieren die Beiträge gewohnt unterhaltsam.Musikalisch werden die Leseabende begleitetvon Peter Reschka, Keyboard, am 01.12.2019vom Harfentrio Legno Sonoro am 04.12.2019Um eine verbindliche Anmeldung per Telefon (AB) unter 08232/950260 oder Email museum@schwabmuenchen.de bis spätestens 26.11.2019 wird gebeten!Der Unkostenbeitrag beträgt 4€ (zahlbar am Abend der Veranstaltung)