Las Vegas "grüne Auen"

Daher die Namensgebung, denn "Las Vegas" bedeutet "grüne Auen".Rafael Rivera war der erste Europäer der LV erreichte….er suchte eine neue Route nach Los Angeles.Zahlreiche Besucher kamen in den 1950iger Jahren nach LV um die „Atombombentests“ zu sehen, die in der Wüste stattfanden.In dieser Zeit stieg der Einfluss der "Gangster“; zahlreiche Hotels wurden von ihnen kontrolliert erbaut oder gar finanziert. Gewinnanteile der Casinos wurden abgeschöpft, bevor sie versteuert werden konnten, fernab der Städte Chicago, Detroit, New York, Boston, Memphis oder Miami.Der schnelle Aufstieg von LV wäre ohne die Mafia nicht möglich gewesen.1989 gab es eine Trendwende, eingeleitet mit der Eröffnung des Mirage-Hotels.Seit 2000 wird versucht, die Vorstellung der Stadt von Sin City („Stadt der Sünde“) mit Casinos, Nacktbars und illegaler Prostitution in eine „Stadt der Unterhaltung“ zu ändern; um LV auch für Familien mit Kindern attraktiv zu machen. Neben den Casinos prägen die Shows den Charakter der Stadt. LV ist auch für die große Anzahl an Hochzeitskapellen („Wedding Chapels“) bekannt. Mein Freund heiratete dort noch einmal, und zwar zum 25. Hochzeitstag…..wunderschön, romantisch.Es entstanden einerseits viele Shows und Hotels mit familienfreundlicher Gestalltung, doch die Rotlichtindustrie ist immer noch präsent, zahlreich am Strip verteilte Werbekarten mit Adressen von Strichern und Prostituierten sorgen dafür.In einer auf Statistiken des FBI aus dem Jahr 2008 basierenden Liste wird LV als die viertgefährlichste Stadt der USA bezeichnet.In Las Vegas leben rund 650.000 Menschen, in der Region ca. 2,1 Millionen.Spielumsätze: um die 9,5 Mrd. $/JahrBesucher im Jahr 2014: ca. 40 Millionen, d.h. jeder Besucher gibt ungefähr 240$ aus.Nichtsdestotrotz gefiel es uns sehr gut in LV, wir fühlten uns absolut sicher, dank der allgegenwärtigen Polizei/Gesetzeshüter, zu Fuß oder zu Pferd.LV ist auf jeden Fall ein Abstecher wert!Für weitere sehenswürdige Photos folgender LinkQuelle: wikipedia und andere Links