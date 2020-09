Escape Room in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen

Aufgabenstellung:Manche Türen sollte man nicht öffnen. Auch in einem Museum nicht. Ihr habt es dennoch getan und jetzt hat sich die Tür hinter euch geschlossen. Die Handys habt ihr an der Garderobe abgegeben. Fenster gibt es nicht in diesem Raum. In einer Stunde schließt das Museum. Der Alarm wird scharf gestellt. Wenn ihr euch dann bewegt, wird er ausgelöst. Die Polizei kommt, man hält euch für Verbrecher. Und auch wenn man euch glauben sollte: So einen Fehlalarm auszulösen, kommt sehr sehr teuer...Doch im Safe neben der Tür liegt der rettende Schlüssel. Ihr könnt den Safe öffnen. Ihr müsst nur die Kombination für das Schloss herausfinden. Es gibt Hinweise! Seht euch gut um, untersucht alles genau, seid findig, kombiniert, arbeitet im Team zusammen. Vielleicht schafft ihr es, die Rätsel zu lösen und euch zu befreien. Ihr habt 60 Minuten Zeit.Die Uhr tickt…(Text: Sabine Sünwoldt)Für alle, die gerne ihre Kombinationsgabe benutzen, egal ob sie das erste Mal einen Escape Room besuchen oder schon etliche "geknackt" haben, bis 01.01.2021 in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen.Termine freitags und samstags.Kennenlern-Preis gilt für alle:Oktobertermine! https://mugs.simplybook.it/v2/#book Wichtige Informationen zum Besuch des Escape Room Im MUGS finden Sie in den AGB.