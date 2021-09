Ausstellungseröffnung im Schwabmünchner Museum

wird im im Schwabmünchner Museum (MUGS) die Ausstellungeröffnet.Die Eröffnung wird musikalisch begleitet von der Liedertafel Schwabmünchen, die auch die Einweihung des Postkellersaales im Jahr 1897 gestaltete.Der Postkeller - heute fast vergessen, war doch immer in der Ortsgeschichte präsent.Er war ein Nutzbau, kein Postkartenmotiv, kein Prunkstück, er stand nicht an zentraler Stelle im Stadtbild und über die meiste Zeit seiner Existenz stellte er kein stadtbauliches Highlight dar. Zunächst als durchaus beeindruckender Baukörper an der Bahnhofstraße angelegt, war ihm ein recht glückloses Schicksal beschieden. Nicht einmal 20 Jahre lang durfte er seinen eigentlichen Zweck erfüllen.Doch in dieser Zeit übernahm er eine wichtige Funktion für die lokale Gemeinschaft: Sein Saal kann als erster Veranstaltungssaal Schwabmünchens gelten. Anders als beim Café Wiedemann (später Augsburger Hof), dem Förgsaal der Gastwirtschaft Zum Lamm oder der Jahnturnhalle, haben wir es hier mit der ersten Einrichtung zu tun, die ausschließlich für die Funktionen einer „Stadthalle“ konzipiert war.Die Ausstellung gibt Einblick in das wechselhafte Schicksal des Postkellers.(Tafel-Layout Maria Reichenauer)Doch sie bietet mehr:Erweitert wird sie um ein Virtual-Reality-Angebot (VR), das noch neu ist im Museumsbereich. Tauchen Sie ein in die Zeit der Jahrhundertwende und besuchen Sie den neu erbauten Postkeller!Das MUGS tut mit diesem Angebot einen weiteren Schritt in die museale Zukunft.Der Postkeller der Jahrhundertwende, auf Basis eines 3D-Modells von Gerhard Birkle, als Virtual-Reality-Erlebnis umgesetzt von Markus Friesenegger.(Text: Sabine Sünwoldt)