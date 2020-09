Aktionstag im Schwabmünchner Museum

findet im Museum ein Familien-Aktionstag statt!Von 10h bis 17h kann man an einer Rätselrallye „Tiere im Museum“ teilnehmen, Stehauftiere basteln oder auf gefühlten 50 m Höhe balancieren.(Zum Basteln bitte eigene Schere, Kleber, und Buntstifte mitbringen. Die restlichen Materialien werden vom Museum gestellt.)Von 17h bis 19h spielt die Band up2date auf.Es werden leckere Cocktails (mit und ohne Alkohol) serviert.Auch für die Erwachsenen gibt es ein Mueseumsrätsel, als Preis winkt ein Uli-Stein-Druck.Anmeldung per email (NICHT ÜBER FACEBOOK) mit Angabe der Telefonnummer an museum@schwabmuenchen.de bis spätestens 17.09.2020.Die Anmeldung muss sein, da es aufgrund der Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus zugewiesene Sitzplätze geben und für die Rückverfolgung im Ernstfall gesorgt sein muss.