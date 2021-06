der Lenz schlüpft jetzt ins Sommerkleid.Blütenpracht, so weit man schaut,die Sonne brennt uns auf der Haut.Mit dem Fahrrad über Felderoder wandern durch die Wälder,schwimmen in dem blauen See,keine Sorge drückt, es tut nichts weh.Blutrot sinkt die Sonne in die Nacht,hat ein prächtiges Abendrot gebracht.Unbemerkt hüllt Dunkelheit uns ein,so märchenhaft kann nur der Juli sein.(Annegret Kronenberg)