Die Eisdecken der Seen brechen auf, aus der Erde quellen Blumen und die klingenden Wälder sind grüne Paläste der Nachtigallen.Die ganze Natur lächelt und dieses Lächeln heißt FRÜHLING!(Zitat von Heinrich Heine in dem Buch „Sonntag in meinem Herzen von Asta Scheib“)