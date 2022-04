Durchwachsene Bilanz beim Kartslalom in Rinteln

Rinteln : Am Weseranger |

Klein aber fein heißt es in einem Sprichwort.

Aber, dass dieses oft, aber nicht immer zutrifft konnten an diesem Wochenende die vier Starter des KCL Luthe e. V. im ADAC beim Kartslalom in Rinteln feststellen. Die noch junge Saison startete nach den Osterferien zum zweiten Wettbewerb. Als bester KCL-Starter konnte sich Elias Pott in der K4 mit Platz 8 behaupten. Auch Enno-Louis Lassek konnte mit seinem 11. Platz in der K1 sehr zufrieden sein. Er konnte sich über einen Pokal freuen. Noah Kosinsky belegte in der K4 Platz 14. Karlotta Sorembe kam in der K3 auf Platz 23. Am nächsten Sonntag steht dann die Heimveranstaltung an. Dann werden die Karten wieder neu gemischt.