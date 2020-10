Ich bin hier ein Frischling, komme von dem Portal Lokalkompass, auf ein Kerngebiet NRW's beschränkt, kenne myheimat noch kaum. Aber ich sehe, ein bundesweites Portal. Da müsste es doch hoch hergehen. Gerade in einem demokratischen Staat wie Deutschland.Also, meine Frage: Was ist myheimat? Was kann ich erwarten, was wird erwartet, worüber wird sich gern ausgetauscht?