Wo ist eigentlich Angela Merkel im öffentlichen Diskurs

16 Jahre haben Sie die Geschicke der Bundesrepublik als Kanzlerin maßgeblich gelenkt. Sie haben regiert während mancher Krisen, u.a. während der Klimakrise, während der Coronakrise und am Schluss auch noch während der sich anbahnenden Ukrainekrise. Ihr Wort zählte, ob in Deutschland, in Europa oder in der Welt. Mit Ihrem freiwilligen Abtreten als Kanzlerin sind sie doch wohl kaum eine andere Person geworden, vermutlich immer noch hochpolitisch. Aber man hört jetzt nichts mehr von Ihnen, und das gerade in einer hoch brisanten politischen Situation.Gibt es eigentlich keine journalistischen Anfragen, wie Sie sich positionieren, ob Sie womöglich beratend tätig sein können?Oder ist Ihnen egal, was politisch passiert, wo Sie doch die Verantwortung abgegeben haben?Kommunizieren Sie eigentlich noch mit Ihren Parteifreunden?Ist es dem Lotsen eigentlich egal, was mit dem Schiff passiert, sobald er es verlassen hat?Ich bin verwundert.LG