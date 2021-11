"Waaas, Moderna? Nein, ich will Biontech!" Der Mensch, ein eigenartiges Wesen - hätte Spahn das nicht wissen müssen?

Wir Menschen werden von Irrationalität geprägt, auch wenn wir nicht wissen, weshalb. Die Ratio ordnen wir erfahrungsgemäß unserem Bauchgefühl unter, auch wenn wir Menschen uns unserer Ratio doch so rühmen. Ein Umstand, den Gesundheitsminister Jens Spahn außer Acht gelassen hat, als er aufgrund der Gefahr eines Verfallens der Moderna-Impfstoffbestände ein stark verhaltenes Verimpfen des Biontech-Impfstoffs zugunsten des Moderna-Impfstoffs ankündigte. Ein Aufschrei geht seitdem durch die Republik, obgleich sich die beiden Impfstoffe in ihrer Wirksamkeit nichts tun. Die meisten Menschen scheinen Biontech mehr zu vertrauen. Und da ist es, das Vertrauen, das zum Teil rational, weitgehend aber auch irrational basiert ist. So könnte Spahns rationale Entscheidung eine fatale irrationale Wirkung haben. Warten wir's ab.Ich jedenfalls hätte keine Vorbehalte gegen eine Boosterimpfung mit Moderna. Die ersten beiden Impfungen erfolgten mit dem Impfstoff von AstraZeneca, der inzwischen aufgrund totalen Vertrauensverlusts in der Versenkung verschwunden zu sein scheint.Ach ja, das Leben ist mehr Psychologie als man zuweilen denkt.