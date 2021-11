Suchen wir Menschen das wärmende Lagerfeuer in einer turbulenten, uns mitunter überfordernden Welt?

Ich habe den Eindruck, hier in Deutschland bauen sich die Menschen zunehmend ihre eigene Wagenburg, die sie vor dem schützt, was da draußen geschieht. Und in der Mitte der persönlichen Wagenburg wird ein wärmendes Lagerfeuer entzündet. Einkehr nach innen, Ausblendung dessen, was außen ist.Ein Indiz dafür: WETTEN ... DASS vom Samstagabend. Tolle Einschaltquote. Und nicht nur die Alten schauten zu. Als wäre Thomas Gottschalk nie weggewesen. Leichte Unterhaltung wie gewohnt, die Menschen in Eintracht vor dem Fernseher versammelt. Ein Grundbedürfnis scheint bedient zu werden. Dazu schreibt die Rheinische Post:Im Lokalkompass werden so gut wie gar keine Beiträge mehr eingestellt, welche die Herausforderungen unserer Zeit thematisieren, auf myheimat gibt es sie noch, werden aber mangels Personalmasse nicht breit genug diskutiert. Kuriose Zeiten in einem Zeitalter umfassender Kommunikationsmöglichkeiten.