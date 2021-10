Störung: Facebook, Whatsapp, Instagram out of order - ist das nicht herrlich? Oder doch der Weltuntergang?

Ich find' es irgendwie herrlich. Zeiten wie früher. Und dieses "früher" liegt doch nur wenige Jahrzehnte zurück, als man die sozialen Netzwerke doch gar nicht vermisste. Gut, man kannte sie noch gar nicht. Also sollte Gelassenheit das Gebot der Stunde sein.Aber was man erkennt? In welche Abhängigkeit die Welt sich inzwischen begeben hat!Einen gezielten Angriff auf die Funktion der sozialen Netzwerke, kann man ihn sich vorstellen, oder sind es nur hausinterne Probleme, die bald behoben sind?Vieles im Internet funktioniert ja noch. Man stelle sich vor, das komplette Internet würde zusammenbrechen. Für viele vielleicht ein gefühlter Weltuntergang.