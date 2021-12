Spielabbruch in einer Profiliga wegen rassistischer Schmähung - Nicolas Winter Held des Tages

Es steht 0:0, gut eine halbe Stunde gespielt. Eckball. Der dunkelhäutige VfL-Spieler Aaron Opoku geht zur Eckfahne, um den Eckstoß auszuführen. Schiedsrichter Nicolas Winter äußert sich später zu dem, was Opoku widerfuhr: "Es gab einen Eckstoß für den VfL Osnabrück und Affenlaute von der Tribüne. Das hat er sofort wahrgenommen und auch der Assistent. Ich habe versucht, mich direkt um ihn zu kümmern und habe gesehen, wie schockiert er war." Bemerkenswert, wie rigoros Winter handelte. Er schickte die Mannschaften sofort in die Kabine, "um uns um den Spieler zu kümmern. Ich habe ihm gesagt, wir sind da, um ihn zu schützen. Das ist in schwierigen Zeiten ganz dramatisch."Beide Vereine sind sich in den Kabinen einig, auf eine Fortsetzung des Spiels zu verzichten. Osnabrücks Pressesprecher sagt über Opoku: "Es geht ihm sehr schlecht." Man hört vom MSV: "Wir können uns nur schämen." Klub-Sprecher Martin Haltermann nimmt wie folgt Stellung: "Der Junge ist fix und alle, die ganze Mannschaft ist fertig, wir sind es ehrlicherweise auch nach diesem unfassbaren Vorfall. Das ist ein Tiefpunkt in unserer Vereinsgeschichte."Übrigens: Der Zuschauer mit seiner rassistischen Schmähung wurde festgestellt.Kommentar: