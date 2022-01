Sollte die ausgesetzte Vermögenssteuer nicht wieder eine echte Option sein?

Ich meine, nein, zumal es für den Superreichen doch irrelevant ist, ob er superreich oder doppelt superreich ist. In beiden Fällen fehlt ihm nichts, was die geprägte Freiheit Geld betrifft. Bei den Armen allerdings sieht das anders aus. Warum dann also nicht wieder eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, durch die der Staat in der Lage zu einer Umverteilung wäre.Ich meine deshalb, eine Vermögenssteuer der wirklich Reichen muss wieder her!