Solidaritätsabgabe für Erdgaskunden?

Ich frage mich, was ist mit den Nutzern von Erdgas, was ist mit den Mietern, was mit den Vermietern, was mit den Eigentümern? Werden sie im Vergleich zu denjenigen, die andere Energien nutzen, letztendlich gelackmeiert sein und in die Kostenknie gezwungen werden? Werden Vermieter die Nebenkosten auf die Mieter abwälzen? Die Letzten beißen die Hunde? Und die Eigentümer? Auch gelackmeiert?Wer nicht mit Erdgas heißt, scheint momentan klar im Vorteil zu sein. Eine Schieflage, von der ich nicht weiß, ob der Staat da eingreifen muss, womöglich mit einer Solidaritätsabgabe.