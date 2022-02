Russlandkrieg und Attentatsfrage: Du sollst nicht töten! Ist dieses christliche Gebot kategorisch?

Was gerade geschieht, deutet auf viele politische und wirtschaftliche Verwerfungen hin, aber auch auf zahlreiche Menschen, die Putin auf dem Altar seines Denkens opfern wird. Narrative als Legitimation für sein Vorgehen hat er sich gegen jede Absurdität konstruiert, droht sogar jedem Land, das sich einzumischen gedenkt, unverhohlen mit historisch noch nie dagewesenen Konsequenzen.Putin als Einzelperson mit gleichgeschaltetem Gefolge einer Autokratie ist zu einer Gefahr für die Welt geworden. Da gab es schon mal einen, dem damals noch keine Atomwaffen zur Verfügung standen. Oh je, man stelle sich vor, er hätte sie gehabt. Dieser konnte nach einem verlustreichen Weltkrieg besiegt werden, Gott sei Dank, kann man nur sagen.Ob Putin mögliche gleichgesinnte und gleich vorgehende Epigonen um sich hat, ist nicht klar. Im Moment geht es aber um Putin.Nun gibt es das christliche Gebot: Du sollst nicht töten! Ist es kategorisch? Das Gebot ist auf politischer Ebene längst über den Haufen geworfen worden? Und was wäre, wenn Putin einem Attentat zum Opfer fallen würde? Wäre der, wären die Attentäter zu verurteilen? Oder würde ihnen gedankt, zahlreiche weitere Opfer verhindert zu haben?Ist ein Attentat, ob von Russen oder Nichtrussen, eine Option? Kann man einen Toten, auch wenn er Wladimir Putin heißt, gegen zahlreiche Tote aufwiegen?