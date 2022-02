Reinhard Mey, Hannes Wader und Konstantin Wecker: Es ist an der Zeit

Kriege werden nicht von Völkern veranlasst, sondern von Menschen an der Spitze von Staaten. Soldaten werden oftmals zu Tätern und zu Opfern gemacht.Da gibt es zahlreiche Antikriegslieder, die darauf aufmerksam machen und ans Herz gehen, auch wenn man zugleich erkennt, dass die darin zum Ausdruck gebrachte Hoffnung an dem Wesen der Menschen oftmals zerbricht. Homo homini lupus - da ist was dran.Dennoch: Ich will hier ein Antikriegslied zu Gehör bringen, einmal in der deutschen Fassung von Reinhard Mey, Hannes Wader und Konstantin Wecker und dann in einer früheren Fassung von Dave Arthur & The Fureys. Geschrieben wurde das eindringliche Lied von dem schottisch-australischen Singer-Songwriter Eric Bogle, das auch unter dem Originaltitel "No Man's Land" oder unter "Willi McBride" bekannt ist. Willi McBride, ein gefallener Soldat des Ersten Weltkriegs. Es ist an der Zeit (bitte anklicken)



Green Fields of France (bitte anklicken)