Rassismus und Islamismus: Geschwister im Geiste - Erinnern an die Geschehnisse der Reichspogromnacht mündet in weitgehende Mahnung

Reichspogromnacht



Nachtrag

Der 9.November, in diesem Zusammenhang ein wichtiges Datum. Die Reichspogromnacht 1938, im wahrsten Sinne das Fanal eines rassistischen und menschenverachtenden Programms des nationalsozialistischen Deutschlands. Das Datum jährt sich in diesen Tagen. In Duisburg findet dazu alljährlich eine Gedenkveranstaltung im Rathaus statt, im Jahre 2020 allerdings coronabedingt nicht, wie an so vielen Orten in Deutschland die Gedenkveranstaltungen ebenso ausfallen. Dabei war alles vorbereitet, schon vor den aktuellen Ereignissen in Paris, Nizza, Dresden und Wien. Diesmal sollte die Veranstaltung im Gemeindesaal der jüdischen Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen stattfinden. Doch nun ist alles abgesagt. Sollen deshalb Gedenken und Mahnung zu kurz kommen, und das in einem Zeitalter digitaler Coronaresistenz?Hier deshalb der geplante Beitrag einer Duisburger Schule, der nicht in der Schublade liegen bleiben soll.Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund standen dazu bereit. Ihr Beitrag trägt den schlichten Titel: