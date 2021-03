Ob nun der Mist dann vorbei ist oder nicht - jegliche Bundesregierung wird's schwer haben und keine strahlenden Helden gebären

Der Wahlausgang kann getrost als offen begriffen werden: Schwarz-Grün, Grün-Schwarz, Grün-Schwarz-Gelb, Grün-Rot-Gelb, Schwarz-Rot, Schwarz-Rot-Gelb, Grün-Rot-Rot, Rot-Grün-Rot, ... . Möglich scheint vieles zu sein. Aber egal, die neue Bundesregierung wird's schwer haben.Welche denkbare Regierungskoalition würde, sollte der Mist (Corona) noch nicht vorbei sein, einen Paradigmenwechsel in der Coronapolitik vornehmen? Und würde der auf Resonanz in der Bevölkerung stoßen, in der zur Zeit viel Unmut festzustellen ist, ohne dass aus dieser konsensfähige Alternativen kommen. Oder findet das business eine Fortsetzung as usual?Und welche Aufgaben hat eine künftige Regierungskoalition, wenn der Mist (Corona) vorbei sein sollte? Schließlich müssen die Löcher, die Corona inzwischen in die Staatskassen gerissen hat, wieder gestopft werden.Wie man es auch dreht und wendet, die künftige Regierung wird keinen leichten Stand haben.Ob Söder, Laschet, Habeck, Baerbock oder Scholz (oder andere, die noch im Köcher stecken) - eine schwere Kanzlerschaft wird bevorstehen.