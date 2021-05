Myheimat, eine Nachrichtencommunity mit Vorbildcharakter

Was wäre, wenn die Praxis von Myheimat auf die Nachrichten in Presse, Rundfunk und Fernsehen übertragen würde? Dann würde man endlich außerhalb des Internets erfahren, was für die Menschen wichtig ist. Ungeschminkt und knallhart würden die führenden Tageszeitungen, die Radio- und die Fernsehsender das zeigen, was den Menschen wirklich auf den Nägeln brennt, worüber andere informiert werden müssen.Man stelle sich vor, Tagesschau, heute, RTL-Journal & Co würden die täglichen Nachrichten von Myheimat zu ihrem Programm erklären. Ja, dann könnte man endlich sagen, dass Volkes Stimme die Würdigung erfährt, die ihr gebührt.