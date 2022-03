Meine Hoffnung: Die russische Führungselite, die russischen Soldaten und besonders die ukrainischen Zivilisten

Die Menschen beider Seiten, sei es die russische oder die ukrainische, dürften mehr und mehr erfüllt sein von der Erkenntnis, dass da etwas gewaltig schiefläuft. Die russischen Menschen, ob Soldaten oder Zivilisten, werden feststellen, dass sie instrumentalisiert, dass sie manipuliert werden. Die Menschen Russlands werden in ihrer überwältigenden Mehrheit nichts gegen die Menschen der Ukraine haben wie umgekehrt auch.Aber dennoch: Russland greift seit fast einer Woche die Ukraine an, was zu Blutvergießen auf beiden Seiten geführt hat, was eine Weltkrise hervorgerufen hat, die sich ursächlich mit der Person Wladimir Wladimirowitsch Putin personifizieren lässt.Völlig unabhängig von der sich gegen den unsäglichen und menschenverachtenden Angriffskrieg positionierenden fast gesamten Welt, erhoffe ich mit von den möglichen Entwicklungssträngen zwei, die dem ganzen Spuk ein Ende setzen können.1. Im Kremlinneren kommt es zu einem Umsturz. Die Führungselite, womöglich durch Unterstützung durch die Armee, stürzt Wladimir Putin.2. Das ukrainische Volk stellt sich jenseits ihres Militärs unter Inkaufnahme ihres Todes als Zivilbevölkerung den ohnehin verunsicherten russischen Soldaten entgegen und bewegt sie zur Umkehr. Welcher russische Soldat wird schon auf Zivilisten schießen, die ihm gegenüberstehen?Meine Hoffnung: Der Russlandkrieg gegen die Ukraine mündet tatsächlich in eine Zeitenwende, in deren Zusammenhang das russische System humaner und demokratischer wird und es zu einem friedlichen und abgesicherten Zusammenleben aller europäischen Völker kommt.