Liebe politisch Interessierte auf myheimat!

Auf myheimat sind ja einige politisch Interessierte unterwegs. Manche von denen lassen kaum eine Gelegenheit aus, die deutsche Politik zu kritisieren. Sie sprechen oftmals auch von unfähigen Politikern und verhöhnen sie, weil sie nach ihrem eigenen Verständnis vermutlich alles besser machen würden. Lieblingsspottobjekt: Die Grünen. Aber jetzt in der alles überlagernden Russland-Ukraine-Welt-Krise, die sich inzwischen in einem Krieg niederschlägt, liest man recht wenig von den Politikkritikern. Und dabei brauchen wir gerade jetzt konstruktive Vorschläge, wie die deutsche Regierungspolitik, an der auch die Grünen beteiligt sind, der international bekanntlich ein Eiertanz vorgeworfen wird, mit der Krisensituation umgehen sollte.

