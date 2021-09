Liebe Myheimatler, wie haltet ihr's im Rückblick mit mir, mit eurer Angela Merkel?

Sechszehn Jahre Angela Merkel im Kanzleramt. Eine Krisenkanzlerin, wie oft zu hören ist. Eine Frau mit Machtbewusstsein. Ohne emotionale Ausbrüche. Teflonbeschichtet. Von den einen bejubelt, von anderen gehasst, von vielen geachtet oder einfach nur registriert.Jetzt tritt sie ab, die Pastorentochter, aus dem Osten kommend, schon früh den Westen des Landes bewundernd, nach der Wiedervereinigung schon schnell aus welchen Gründen auch immer hochgespült an die Hebel der Macht. In den laufenden Wahlkampf mischt sie sich kaum ein, macht ihre Arbeit als Kanzlerin gewissenhaft bis zum Schluss, bevor sie Tschüss sagt.Wie die Geschichte über sie urteilen wird, ist - noch - ungewiss. Aber die Lebenden, die sie über eine lange Zeit als Regierungschefin erlebt haben, sie dürften sich schon ein Urteil gebildet haben. Ihr Eindruck wird in die Geschichte einfließen.Und deshalb die Frage hier an die Myheimatler, auch diejenigen, die mit Politik wenig am Hut haben oder es zumindest vorgeben:Wie haltet ihr's denn nun mit Angela Merkel?