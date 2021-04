Jetzt weiß ich: Gemeint waren bisher immer nur die Männer - und das hat endlich ein Ende

- Umweltschützer, das sind Männer, keine Frauen, denn die können keine Umweltschützer sein- Kunden, das sind Männer, keine Frauen, denn die können keine Kunden sein- Zuschauer, das sind Männer, keine Frauen, denn die können keine Zuschauer sein- Verbraucher, Konsumenten, das sind Männer, keine Frauen, denn die können keine Verbraucher, keine Konsumenten seinDie Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Auch Myheimatler, das sind Männer, keine Frauen, denn die können keine Myheimatler sein.Wenn wir die bislang offensichtlich ausgeschlossenen Frauen einschließen wollen, müssen wir endlich von UmweltschützerInnen, KundInnen, ZuschauerInnen, VerbraucherInnen usw. sprechen. Bevor ihr aufschreit, ihr Männer, ihr seid auch mit gemeint.Da bin ich doch froh, dass wir in Deutschland das endlich geklärt haben. Die bislang ausgeschlossenen Frauen jedenfalls dürften aufatmen. Herzlich willkommen in der Realität der Gleichberechtigung.Aber was machen wir denn jetzt mit den Diversen? Schwierig, schwierig, schwierig!Redaktioneller Hinweis:Vorliegender Beitrag ist eine erneute Publikation eines an anderer Stelle gelöschten Beitrags. Die Clickzahlen wurden bei der Verschiebung übernommen.