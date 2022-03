Ist eigentlich schon aufgefallen, dass niemand mehr von einer Impfpflicht spricht?

Am 19.März verliert das aktuelle Infektionsschutzgesetz seine Wirkung. Die Ampel will in wenigen Tagen ein ab dem 20.März geltendes neues Infektionsschutzgesetz durchsetzen, ein Gesetz mit Basismaßnahmen und der Möglichkeit für weitergehende Maßnahmen in Hotspots. Ein nach den inhaltlichen Verlautbarungen insgesamt merkwürdig diffus daherkommendes Gesetz mit klarem Trend zu Lockerungen. Von Impfpflicht ist überhaupt nicht die Rede. Der Gesetzgeber scheint seine bisherige Rigorosität aufzugeben. Die vom RKI gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind unterdessen weiterhin hoch, verglichen mit denen im Laufe der Pandemie, die Inzidenzzahlen sind immer noch viel höher als zu Zeiten der gesellschaftlichen Schockstarre. Corona, so hat man jedenfalls den Eindruck, wird aus seiner exponierten Rolle herausgerissen und zu einem gesellschaftlichen Problem unter vielen herabgestuft.