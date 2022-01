Impfpflicht - ja bitte oder nein danke? Vielleicht doch besser "Nein danke"

Ich würde mich nicht einreihen in die Demonstrationen, bin übrigens durchgeimpft, habe aber trotzdem Verständnis für die Ablehnung der Impfpflicht:1. Kategorisch hat die Politik lange Zeit eine Impfpflicht, besonders eine allgemeine Impfpflicht, abgelehnt. Die aktuelle Kehrtwendung der Mehrheitspolitik kann kaum vermittelt werden.2. Die Impfungen sind sicherlich ein Schutz gegen schwere Krankheitsverläufe, aber bei weitem kein hundertprozentiger Schutz. Geimpfte können sowohl von geimpften als auch von ungeimpften Infizierten angesteckt werden.3. Der Staat hat durch anfängliche Schutzmaßnahmen (AHA-L) und nach der Entwicklung von Impfstoffen durch kostenlose Impfungen alles getan, um seiner Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung gerecht zu werden. Gesundheitsfürsorge bedeutet allerdings nicht, dass jeder Einzelne gezwungen werden muss, gesund zu leben. Sobald dem Einzelnen Optionen in alle Richtungen eröffnet sind, geht die Verantwortung auf den Einzelnen über.4. Wer sich nicht impfen lassen will, übernimmt selbst die Verantwortung für eine mögliche Erkrankung. Da liegt ein Recht auf eigene Verantwortung und freie Entscheidung vor, die natürlich auch übel ausgehen kann.5. Es ist bei der Wirksamkeit der derzeitigen Impfstoffe nicht auszuschließen, dass auch bei hundertprozentiger Impfquote das Virus weiter Leben fordern würde. Es sind ja schließlich nicht nur die Ungeimpften, die das Virus weitertragen, sondern auch die Geimpften. Was würde die Politik dann machen?6. Wie könnte eine generelle Impfpflicht durchgesetzt werden? Ein Impfregister liegt nicht vor. Sollen stichprobenartig Polizeikontrollen durchgeführt werden, bei denen neben dem Personalausweis ein Impfzertifikat vorgelegt werden muss. Und dann - Bußgelder? Und was, wenn ein Impfgegner sich weiterhin nicht zur Impfung entschließt?7. Die von der Politik so gern geleugnete Spaltung der Gesellschaft könnte durch eine Impfpflicht vertieft werden und zur Radikalisierung auf verschiedenen Seiten führen. Keine schönen Aussichten.Ich plädiere dafür, die Impfpflicht aus der politischen Diskussion zu nehmen, das Thema medial nicht wie bisher immer an die größte Glocke zu hängen und den Bürgerinnen und Bürgern mehr Eigenverantwortung zuzutrauen. Auch viele Impfgegner dürften weiterhin auf Abstand, Hygiene und Maske setzen.Mein Fazit: Impfpflicht - nein danke!