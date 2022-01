Ihr Medien, tretet bitte Corona nicht zu breit!

Aber ihr tut so, als würde nichts anderes unser Denken und unser Interesse bestimmen. Kurze, knappe Informationen zu Corona dürften doch wohl reichen und nur dann Ausführlicheres, wenn entscheidend Neues zu berichten ist. Aber ihr tretet Corona so breit, auch wenn keine neuen wichtigen Infos zu berichten sind, so dass wir über vieles andere im Inland und in der Welt aus Zeitmangel nicht informiert werden können. Das bedauere ich sehr. Gewichtet doch bitte ausgewogener.