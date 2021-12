Ich bin ungeimpft - eine Nachempfindung

Lebe ich nicht einfach nur meine Rechte? Diese werden mir jetzt immer mehr genommen. Die heutigen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz machen mich zu einem Ausgeschlossenen, zu einem Aussätzigen. Am öffentlichen Leben teilzunehmen, verbietet man mir. Einkaufen kann ich nur noch in Lebensmittelgeschäften, in Geschäften des täglichen Bedarfs, natürlich mit Maske, was ich in Ordnung finde. Aber alle anderen Geschäfte bleiben mir verschlossen. Ich muss auf den Online-Handel ausweichen. Kultur- und Freizeitveranstaltungen sind für mich tabu. Treffen mit anderen Menschen unterliegen auch engen Begrenzungen. Es wird nicht mehr lange dauern und gute geimpfte Bekannte werden sich von mir abwenden. Die Stimmung ist schlecht. Gut, arbeiten gehen und meinen Lebensunterhalt verdienen, das kann ich noch, muss aber täglich ein negatives Testergebnis vorlegen, was mit Mühen verbunden ist.Ich bin aber doch nicht aussätzig, ich habe doch keine ansteckende Krankheit, erst recht nicht Corona. Ich habe von einem Arzt gehört, der nur noch Geimpfte und Genesene behandelt. Hoffentlich kommt mein Arzt nicht auf diese Idee. Alles eine scheiß Situation.Worauf wird das noch hinauslaufen? Impfpflicht? Gut möglich. Ich werde mich widersetzen. Bußgelder werde ich noch zahlen können, aber nicht alle paar Tage. Man will mich fertig machen, und nur, weil ich die Coronaimpfung ablehne. Ich bin doch kein Verbrecher. Ich war bisher ein guter Staatsbürger, der Arbeit hat, seine Steuern zahlt und bei der Polizei nie auffällig wurde.Alles nur ein Albtraum für mich! Soll ich mich auf alle gefürchteten Gefahren einer Impfung hin doch einfach impfen lassen, um diesem Albtraum zu entfliehen? Soll ich meine Freiheit aufgeben? Manche auf diesen Demonstrationen reden von einer Coronadiktatur. Haben wir sie? Nein, daran will ich nicht glauben. Ich bin hin- und hergerissen. Aber ich will einfach - leben.