Hallo! Was ist mit Corona? Und warum ist China panisch, während bei uns das Gefühl der Befreiung vorherrscht?

Im Gegensatz dazu China, das Herkunftsland von SARS-CoV-2, das eine Null-Covid-Strategie fährt. Obwohl für unsere Verhältnisse die Coronadaten in der 26-Millionen-Metropole Shanghai niedrig sind, gilt für diese 26 Millionen Menschen seit März wegen aufgetauchter Infektionen quasi Hausarrest. Strengster Lockdown! Nur in den letzten beiden Tagen erst kam es zu offiziellen Coronatoten, 10 an der Zahl, zehn. Und Infizierte werden gleichsam kaserniert.Da fragt man sich: Warum hat die Staatsführung Chinas so große Angst vor Corona und handelt ungemein restriktiv, während bei uns bei ähnlicher Datenlage allenfalls ein "So what?" zu hören ist?