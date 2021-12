Gute Wünsche zum Jahr 2022 für myheimat und alle Myheimatler, verknüpft mit einigen Gedanken

Portale, die sich als Bürgercommunitys verstehen, gibt es in Deutschland wohl nicht viele. Aber eine davon ist sicherlich myheimat.de. Gut ein Jahr bin ich nunmehr dabei. Ich stelle zunächst einmal fest: Lokale Themen zur räumlich eng begrenzten Heimat erhalten keinerlei Widerhall. Verständlich, gibt es doch in dieser eng begrenzten Heimat jeweils kaum aktive mh-User, die sich positionieren könnten. Eine Tatsache, die man bedauern kann. Ändert aber nichts. So bleibt eine überregionale Heimat, Deutschland halt, zuweilen eingebettet in größere Zusammenhänge. Und da gibt es tatsächlich Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern, so wie es in einer freiheitlichen Demokratie auch der Fall sein sollte, auch wenn die Anzahl der kommunizierenden Bürgerinnen und Bürger angesichts des bundesweit aufgestellten Portals recht mager ist. Aber immerhin.Es gibt dürftigere Bürgercommunitys als myheimat.de, myheimat.de, wo Diskussionen, tatsächliche Diskussionen, jedenfalls kein Fremdwort sind. Zugegeben, bei manchem Gedankenaustausch scheinen mir persönliche Animositäten im Vordergrund zu stehen, die hier eigentlich nichts zu suchen haben. Aber so sind sie nun mal, die Menschen. Aber es gibt auch den sachlich orientierten Gedankenaustausch. Prima!Informationen und Reaktionen darauf. Das sollte es sein, was myheimat.de ausmacht, mit dem Ziel, individuelle Sichtweisen zu prägen, auch wenn sie in verschiedene Richtungen gehen. Das gehört dazu. Grundlage sollte der Gedankenaustausch sein, aus dem jeder seine Schlüsse zieht. Und bei allem: Respektvoller Umgang miteinander.So rufe ich alle Myheimatler jenseits aller Beiträge auf, die keiner Kommentare bedürfen und sie auch nicht herausfordern, die auf myheimat.de sicherlich auch ihre Existenzberechtigung haben: Informiert andere und informiert euch, redet miteinander und bildet euch eure Meinung.In diesem Sinne, da das neue Jahr naht: