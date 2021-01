Glosse: Lässt Corona Bildung ganz neu denken?

Und was dann, wenn Corona vorüber ist, soziale Kontakte nicht mehr eingeschränkt sind? Alles wieder überflüssig und über Bord werfen - und zur Vorcoronazeit zurückkehren? Kaum vorstellbar. Errungenschaften lässt man nicht in der Versenkung verschwinden. Was könnte das bedeuten?Womöglich wird auf Dauer der Hybridunterricht eingeführt, eine gegenseitige Ergänzung von Präsenz- und Distanzunterricht, und das besonders an den weiterführenden Schulen. Ein neu gedachter Lehrerberuf, ein neu gedachtes Schülerleben. Zahlreiche räumliche Kapazitäten würden frei, Kommunen würden entlastet, neue Schulbauten würden obsolet, darüber hinaus müssten nicht mehr komplette bestehende Schulgebäude bewirtschaftet werden (Heizung, Strom, Reinigung, Whiteboards, Beamer u.a.). Einsparungen könnten Tür und Tor geöffnet werden.Könnte Corona also zu einem umstrukturierten Bildungssystem mit hoher Effektivität und relativ geringen Kosten führen? Die Finanzminister dürften jubeln.