Geht es schon wieder los? Und dann noch unter erschwerten Rahmenbedingungen? Ein ungewisser Sommer!

Ich hoffe auf baldigen ergiebigen Regen, auch wenn die Prognosen, die sicher kaum über mehr als eine Woche hinaus abgegeben werden können, noch keine Hinweise darauf geben. Nicht, dass die Trockenzeit vergangener Jahre nicht nur schon im April, sondern schon im März einsetzt!Die Wasserversorgung angesichts verringerter Grundwasserspeicher wird momentan medial thematisiert. Angstmache? Ich weiß nicht.Klimawandel? Könnte sein, auch wenn einzelne Jahre noch nichts übers Klima aussagen. In der Antarktis und in der Arktis, da ist es wohl eindeutiger. Viel zu hohe Jahresdurchschnittstemperaturen, Rückgang des Eises. Aber wir leben weder in der Arktis noch in der Antarktis, beide ohnehin menschenfeindlich.Sollte uns aber ein extrem trockener Frühling und Sommer mit Wasserknappheit, mit hohen Temperaturen, mit Ernteausfällen, mit Waldbränden, mit nicht zuletzt hohem Stromverbrauch für Klimaanlagen, mit möglichen Energieengpässen durch den Ukrainekrieg und mit einer wirtschaftlichen Rezession der Wirtschaft bevorstehen, dann könnten vermehrt Probleme für uns alle auftreten.Aber vielleicht sollten wir uns statt der Schwarzmalerei der Zuversicht hingeben, dass alles in diesem Jahr gut wird. Aber in beiden Fällen ist es Spekulation.