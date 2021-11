Die vierte Welle rollt! 7-Tage-Inzidenz über 200! Wäre Rückkehr zu Masken in allen Schulen logisch?

Als ich im ersten Jahr der Pandemie noch im Schuldienst war, begründete ich die Maskenpflicht den Schülern gegenüber damit, die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufes bei ihnen sei zwar gering, aber sie könnten durch eine in der Schule erfolgten Infizierung viele Erwachsene, insbesondere ältere Menschen, mit denen sie zu Hause, in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis engen Kontakt hätten, anstecken und sie womöglich in eine lebensbedrohliche Lage bringen. Damals gab es noch keine Impfung.Heute ist die Situation anders. Es gibt mit Ausnahme der Kinder ein umfassendes Impfangebot, das auch die meisten Menschen in Deutschland genutzt haben. Die Impfung ist nichts anderes als eine medizinisch hervorgerufene weitgehende Immunisierung und forciert die Herdenimmunität der Bevölkerung.In unseren Schulen ist die Maskenpflicht nun weitgehend gefallen - und die Neuinfektionen dort steigen weit überdurchschnittlich, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Der Ruf nach einer Wiedereinsetzung der Maskenpflicht wird lauter. Ich frage mich, ob das richtig ist, kann doch nur die Herdenimmunität das Ziel sein, dem man auch durch "Infiziert und genesen" näher kommt. Und schwere Krankheitsverläufe, gar Todesopfer unter Kindern sind äußerst unwahrscheinlich. Also scheint mir der Schritt "Weg mit der Maske in der Schule!" zielführend, bringt er uns der Herdenimmunisierung doch näher.Habe ich einen Denkfehler begangen? Für entsprechende Hinweise wäre ich dankbar.