Die Russen können einem nur leid tun, mit solch einem Regime bestraft zu sein - Russland auf dem Weg zur Implosion?

Neben den Ukrainern werden die Russen in nachhaltiger Weise Leidtragende der Größenwahninteressen Putins sein, die er in den letzten zwei Jahrzehnten entwickelt, kultiviert und schon ansatzweise umgesetzt hat, was auch manche westliche Politiker nicht so wahrgenommen haben, die jetzt ihrer Enttäuschung über ihre gescheiterte, aber gut und entgegenkommend gemeinte Russlandpolitik zum Ausdruck bringen. Das russische Volk kann einem nur leid tun, vorausgesetzt, es ändert sich nichts Entscheidendes im Staatssystem.Und wer könnte das russische System stürzen? Wer weiß? Das russische Volk selbst? Aber wo in der Geschichte hat es ein Volk schon mal maßgeblich zu einer Revolution gebracht? Illusionen? Revolutionen laufen meistens anders. Wie groß könnte der Leidensdruck des russischen Volkes werden, durch den es sich am Scheideweg sieht?Eine ungewisse Zeit und Weltordnung steht uns bevor. Man möchte dem russischen Volk die Daumen drücken.