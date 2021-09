Deutschland in Sachen Klimaschutz auf gutem Weg? Wie steht's um die Staatengemeinschaft?

Im Jahr 1990 entfielen von den damaligen weltweiten 22.698 Mio t CO2-Emissionen auf Deutschland mit seinen 1052 Mio t 4,6 Prozent. Dreißig Jahre später, im Jahr 2020, standen den inzwischen stark angewachsenen weltweiten 34.874 Mio t nur noch 571 Mio t gegenüber, anteilig nur noch 1,6 Prozent, wobei Deutschland ein besonderer Sprung nach unten in der letzten Dekade gelungen ist.Hier die deutschen Zahlen für die letzten 30 Jahre:1990: 1.052 Mio t2000: 900 Mio t2010: 833 Mio t2020: 571 Mio tEs lässt sich sagen, dass Deutschland bei allen parteipolitischen Rangeleien seine Klimaschutzhausaufgaben macht und auf einem guten Weg ist.Das gilt allerdings nicht für die Welt als Ganzes. Die Zahlen:1990: 22.698 Mio t2000: 25.119 Mio t2010: 33.132 Mio t2020: 34.874 Mio tEs sei angemerkt, dass die CO2-Emissionen fürs Jahr 2019 sogar 36.441 Mio t betrugen. Inwieweit die Coronapandemie die Zahl für 2020 gedrückt hat, werden die nächsten Jahre im Rückblick zeigen.Was jedenfalls aus den Zahlen hervorgeht, ist eine fortschreitende Erwärmung der Erdatmosphäre, dass deutsche Anstrengungen und die manch anderer Länder zur Zeit nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Da müssen noch viele Tropfen aus anderen Ländern dazukommen, damit der Stein sich abkühlt bzw. nicht noch heißer wird. Der damit verbundene internationale Weg ist alternativlos. Staaten besitzen schließlich nicht eine eigene, klar abgegrenzte Lufthülle. Die ist erdumfassend und in stetem Austausch. Umso wichtiger wird in den kommenden Jahren eine multilaterale Verständigung sein, ohne die es nichts wird mit dem Stoppen der Erderwärmung. Da könnte Deutschland sich abstrampeln wie es will. Das Pariser Abkommen kann nur ein Anfang gewesen sein.