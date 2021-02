Der Aluhut ist längst in Mode gekommen - und ihre Träger sind überall unter uns - und es sind nicht nur Verschwörungstheoretiker

Grundlagen gedanklicher Auseinandersetzung



Aluhut - der Sand im Getriebe



Die zurückgezogenen Aluhutträger



Die angriffslustigen Aluhutträger



Kommunikation, Gedankenaustausch, Dialoge, Gespräche und Diskussionen funktionieren bekanntlich nur, wenn die Teilnehmer sowohl über Sender- als auch über Empfängerfunktionen verfügen. Gedanken werden gesendet und Gedanken werden empfangen, abgeglichen und verarbeitet. Es hat etwas mit der Gegenüberstellung von These und Antithese zu tun, die schließlich in eine Synthese mündet.Heutzutage scheinen wir von übermäßig vielen Menschen umgeben zu sein, besonders auffällig im Internet, die nur noch senden wollen, sich krampfhaft dem Empfangen fremder Sendesignale verweigern, auf das Gegenüber gar nicht eingehen wollen, für keine Sekunde bereit sind, in die Mokassins des Gegenübers zu steigen. Man kennt das natürlich von Verschwörungstheoretikern, deren oberstes Dogma ist, ihre übrigen Dogmen nicht ins Wanken geraten zu lassen. Notfalls werden sie sogar beleidigend und verlassen jegliche sachliche Ebene. Ja, diese Menschen haben ihren Aluhut fest auf ihrem Kopf.Aber nicht nur die Verschwörungstheoretiker, nein, auch viele ihrer Gegner. Sie auch haben längst Freude am Tragen ihres Aluhutes gewonnen, schirmen sich ab vor jeglichen Argumenten, die ihre Überzeugungen gefährden könnten, werden auch häufig persönlich und beleidigend. Aluhüte wirken wie eine gewollte Lernbremse.Viele Menschen genügen sich darin, in ihrer Blase zu leben, deren Schutz der Aluhut dient. Einmal ihre Blase gefunden, begeben sie sich nicht mehr in die Welt außerhalb der Blase, begeben sich in keinerlei Auseinandersetzung, in keinerlei Gedankenaustausch über Blaseninhalte.Dann gibt's aber auch viele Aluhutträger, die sich in die "feindliche" Welt hinausbegeben, um die Blasen anderer Aluhutträger zum Platzen zu bringen. Sie begeben sich in den Kampf, der Gegenargumente allerdings nicht zulässt. Es wird monologisiert, man geht nicht aufeinander ein, lieber haut man aufeinander ein.