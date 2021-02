Anzeige

Als ob Impfgegner ein Problem wären - nein, sie haben ein Recht, eine Coronaimpfung abzulehnen

Pandemie hin, Pandemie her. Es kommt die Zeit, dass jedermann eine Impfung gegen Corona angeboten werden kann. Wir wissen noch nicht, wann diese Zeit gekommen ist.



Aber dann ist auch die Zeit, alle, wirklich alle Coronamaßnahmen aufzuheben und zur Normalität zurückzukehren. Mehr kann der Staat nicht machen. So lange sind aber alle, die sich nicht an die AHA-Regeln halten, eine Gefahr für die übrigen Menschen.



Sobald aber das Impfangebot für alle besteht, ist alles Weitere in die Verantwortung jedes Einzelnen gelegt. Wer sich nicht impfen lassen will, ist selbst verantwortlich für seine Entscheidung. Von ihm geht auch keine Gefährdung aus. Und wenn er an einer Infektion verstirbt, dann ist das halt so, kann dem Staat aber nicht angelastet werden.



Bleibt einfach zu hoffen, dass jedermann möglichst bald eine Impfung angeboten werden kann und Normalität wieder einkehrt.

Gefällt mir