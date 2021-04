Alea jacta est - es geschah am Tag nach einer turbulenten Nacht - Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz - die Karten liegen endlich auf dem Tisch

Diesmal geht es vordergründig nicht um Corona, obgleich das Virus im Hintergrund schmunzelt. Der September blinkt schließlich mit den Bundestagswahlen. Die politischen Parteien positionieren sich, es geht um Personen, um Macht, weniger um die Sache, obwohl - Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, spricht von Erneuerung, also doch für eine Sache, für den Status Quo seien andere zuständig. Ab jetzt geht's um Wahlkampf. Vertrauen bei den Wählern zu erringen, darauf kommt es an. Und da sind Personen wichtig.Die dümpelnde SPD, einst Volkspartei, hat sich schon frühzeitig auf Olaf Scholz festgelegt, eine uncharismatische Lösung aus einer verzweifelten Lage heraus. Die Grünen sind mit ihrer Kanzlerkandidatenkür ziemlich geräuschlos dahergekommen, ungewöhnlich für die einst vom Verständnis her basisdemokratische Partei, die nichts von oben bestimmt. Annalena Baerbock, die Merkelnachfolgerin im Kanzleramt? Eine gewöhnungsbedürftige Vorstellung.Und jetzt endlich ist auch die Union zu Potte gekommen, nach einer bemerkenswerten Woche, nach einer bemerkenswerten Nacht, mit vorprogrammiertem Scherbenhaufen: Armin Laschet von der CDU soll es machen. Angela Merkel hat beim gesamten Gerangel und Geraufe unterdessen lautstark geschwiegen. Armin Laschet, der zum großzügigen und strahlenden Königsmacher eines Markus Söder hätte werden können, ist nun selbst auf den Schild gehoben worden, zugleich aber offensichtlich schwer beschädigt und im Gefühl, fast vom Hof gejagt worden zu sein. Die Union jedenfalls ist schwer angeschlagen.Die Bundestagswahlen im September dürften spannend werden. Inwieweit Corona eine entscheidende Rolle spielen wird, ist fraglich. Und das Virus selbst? Vielleicht schmunzelt es weiterhin.