Ach, die armen Politiker! Und das ist ernst gemeint!

Wie angenehm scheint es im Nachhinein, sich um Wirtschaft, um Rentenpolitik, um innere und äußere Sicherheit und was auch immer kümmern zu können. Man könnte natürlich das Virus ignorieren und weitermachen wie früher unter Inkaufnahme vieler Toten, verursacht durch das Coronavirus. Hat man aber nicht, weil Ignoranz wohl nicht geht. Eine Pandemie kann die Politik nicht ignorieren. Und deshalb ist sie in ungewohntes Fahrwasser geraten.Und in diesem Fahrwasser sind Politiker keine Experten, wie die Bevölkerung übrigens auch nicht. Und deshalb fischen sie mitunter im Trüben, holen sich Beratung von den Epidemiologen, werden unterdessen aber getrieben von der Bevölkerung. Unterlaufen den Politikern im Nachhinein Fehler oder Unterlassungen, können sie sich der Schelte aus der Bevölkerung sicher sein.Ich wollte kein Politiker sein, der die Coronapolitik maßgeblich prägt. Seine Chance, zum Prügelknaben zu werden, ist groß. Da wird die Ampelkoalition auch noch ein Lied von singen können. Und prügeln werden weiterhin diejenigen, die es auch nicht besser wissen.Der Kampf gegen ein Virus ist nun mal ein neues politisches Feld.