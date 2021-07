Smiley-Rätsel: Zweiter Versuch - es müsste doch mit dem Teufel zugehen ...

Nebeneinander liegen 100 DIN-A4-Blätter auf dem Boden mit einem Smiley auf der sichtbaren Vorderseite und leerer Rückseite.Nun kommen nacheinander 100 Menschen und drehen die Blätter wie folgt um:Der 1. dreht nacheinander jedes Blatt um,der 2. dreht nun nacheinander jedes zweite Blatt um,der 3. dreht dann nacheinander jedes dritte Blatt um,der 4. jedes vierte, der 5. jedes fünfte,usw., bisder 100. jedes hundertste Blatt umdreht, in seinem Fall also nur das letzte.Lösungshinweise:1. Man könnte das Rätsel mit einer kleineren Zahl durchspielen, etwa mit 10, und schauen, welches Resultat es ergibt, das wiederum Hinweise auf die Lösung des Rätsels mit 100 ergibt.2. Das Rätsel nicht nur von dem Vielfachaspekt her betrachten, sondern vielmehr vom Teileraspekt.Notfalls wäre ich für weitere Hilfestellungen, falls erwünscht, bereit.