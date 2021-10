Allkämpfer demonstrieren Durchhaltevermögen

In Agawang findet die erste Gürtelprüfung seit fast zwei Jahren statt

Beinahe zwei Jahre nach der letzten Gürtelprüfung im November 2019 standen am Wochenende erstmals wieder die Schülerinnen und Schüler der Allkampfschule Kinzel auf der Matte, um sich der Prüfung zu ihrem nächsthöheren Gürtel zu stellen. Über 30 Kinder und Jugendliche bewiesen Schulleiter Fritz Kinzel (7. Dan), Prüferin Ines Reitz (4. Dan) und ihren Trainern, dass auch eine solch lange Pause, die die Allkampfschule mit beinahe täglichem online-Training überbrücken konnte, ihrer Motivation keinen Abbruch tat. Die Trainer des SV Agawang Dinkelscherben e. V. gaben lange Zeit online und zuletzt zurück im Präsenz-Training alles und konnten ihre Schützlinge optimal auf die anstehende Prüfung vorbereiten.23 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren wurden von Fritz Kinzel, der diesmal selbst auf der Matte stand, durch ihre allererste Prüfung zum ersten Gelbgurt geleitet. Ines Reitz bewertete die Leistungen der Sportler und Sportlerinnen, die die Grundlagen des Allkampf Jitsus in Form von ersten Selbstverteidigungstechniken, Kicks und Fauststößen, sowie Fallschule und Fußstellungen demonstrierten, vom Richtertisch.Die zweite Gruppe zeigte eindrucksvoll, wie sich die Sportler bereits nach kurzer Zeit in ihrem technischen Können und ihrem selbstbewussten Auftreten verbessern. Auch diese neun Allkämpfer konnten ihre neue Graduierung am Ende mit Stolz entgegennehmen.Kursbeginn für alle Altersklassen (ab 6 Jahren) jederzeit möglich, weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.allkampf-schule-kinzel.de.