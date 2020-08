Quedlinburg im September 2019

Quedlinburg : Quedlinburger Markt |

Letztes Jahr war ich für drei Tage im September in Quedlinburg.

Wir hatten ein Hotel in Bad Suderode. Dort bin ich abends immer auf den Prußenturm gewandert. Oben angekommen hat man einen super Blick auf Quedlinburg.In die Stadt selber sind wir mit dem Auto gefahren.Ein Abstecher zum Heiligen Grab in Gernrode ist auch ein Muss.Zurück ging es wieder am Harz mit Brockenblick vorbei nach Hause.Die Brockenhexe hat uns viele liebe Grüße gesandt.

Résumé: Drei Tage reichen nicht aus. Wir kommen wieder!

Hier eine kleine Auswahl der Bilder.