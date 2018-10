Frauen Power beim Gesangverein "Concordia Gestorf"

GV Concordia Gestorf v. 1865 hat in der 153. Mitgliederversammlung 2018 den Vorstand satzungsgemäß neu aufgestellt.Wilfried Deiters hat aus gesundheitlichen Gründen seine langjährige Verantwortung als1. Vorsitzender an die bisher 2. Vorsitzende, Bärbel Scholz, ab.Den 2. Vorsitz hat Marion Klußmann gewählt.Kassiererin: Helga Matysik und Schriftführerin: Elke Bittl, wurdendurch die Versammlung wieder gewählt. Ebenso die Beisitzer:Renate Niemeyer und Klaus Paduch.Ziel des neuen Vorstandes wird es sein, neue Sänger zu gewinnen, diese Menschen für das Chorsingen zu begeistern.Eingeübt werden vierstimmige a Capellas, Schlager, Volkslieder und internationale Lieder mit instrumentaler Begleitung/Soundmix.Konzerte in der Adventszeit und im Kurpark Bad Münder, Auftritte in Pflegeheime oder das „Offene Singen“ im Stadtpark Hannover unter der Schirmherrschaft des Kreischorverbandes Hannover, sind für uns traditionelle Höhepunkte eines Chorjahres.Der Gesangverein Concordia Gestorf würde sich auf motivierte Sängerinnen und Sänger freuen. Notenkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht erforderlich.Geprobt wird jeden Dienstag um 19:15 Uhr bis 21:00 Uhr in der Gaststätte: „Krüger´s“, Calenberger Str. 17 in 31832 Springe-Gestorf.Kontaktadressen: 1. Vorsitzende, Bärbel Scholz, Tel.: 050545 7216 oder2. Vorsitzende, Marion Klußmann, 05045 6174.Jede/r Interessierte mit Freude an der Musik und am Gesang ist bei uns herzlich willkommen.Der Gesangverein bereitet sich auf die Adventskonzerte vor.Gemeinsam mit der Liedertafel Limmer, unter der Leitung desChorleiters: Detlef Nietsch, wird das erste Adventskonzert in der ev.-luth. Kirche zu Gestorf am Samstag, 08. Dezember 2018 um 17:00 Uhr,mit bekannten und neuen Liedern, aufgeführt.Das zweite Adventskonzert findet am 2. Advent um 16:00 Uhrin 30455 Hannover, In der Steinbreite 54, Grundschule Hannover-Davenstedt, statt.