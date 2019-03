JF Linderte wandelt auf Saurierspuren

Obernkirchen : JBF Obernkirchen |

Fast alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr Linderte waren mit dabei, als es galt, uralte Saurierspuren auf dem Bückeberg bei Obernkirchen zu entdecken. Das schlechte Wetter konnte der Gruppe nichts anhaben und die Stimmung war trotzdem ausgelassen.

Bereits zum sechsten Mal war die JF Linderte auf Wochenendfahrt - diesmal ging es allerdings an einen neuen, bislang unbekannten Ort an dem es außergewöhnliches zu sehen gab: das Jugend-, Bildungs- und Freizeitcentrum (JBF) des Landkreises Schaumburg auf dem Bückeberg bei Obernkirchen. Neben bewirtschafteten Gästehäusern in den ehemaligen Wohn- und Verwaltungsgebäuden der Obernkirchener Sandsteinbrüche gibt es auch eine Selbstvervorger-Einrichtung. Diese war ganz nach dem Geschmack der großen Reisegruppe, bestehend aus 26 Kindern und Jugendlichen sowie neun Betreuern.Auf dem Programm, dass wegen des sehr regnerischen Wetters angepasst werden musste, standen Gruppenspiele, gemeinsames Kochen, ein großes Kuscheltiertreffen, die traditionelle Modenschau und natürlich ein Discoabend. Höhepunkt am Samstag Nachmittag war die Wanderung zu den nahegelegen Sandsteinbrüchen: dort sind rund 2.700 Fußabdrücke verschiedener Dinosaurierarten erhalten geblieben und erst im Jahr 2007 entdeckt worden. Angesichts des Alters der Spuren von ca. 140 Millionen Jahren verschlug es vielen Kindern die Sprache - das ist ein einfach unvollstellbar langer Zeitraum! Einige meinten deshalb, die Spuren seinen wohl künstlich angelegt worden, andere kamen ins Grübeln, ob denn die Fußspuren der Jugendfeuerwehr auf den morastigen Waldwegen möglicherweise in 100 Millionen Jahren auch wiederentedeckt werden könnten?Jugendwart Andreas Kolmer zog am Sonntag nach der Rückkehr ein positives Fazit: "Die gemeinsamen Wochenendausflüge sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gruppenarbeit: sie festigen den Zusammenhalt unserer 8- bis 16-jährigen Mitglieder und bleiben lange in Erinnerung." Abschließend dankte er dem Förderverein der Feuerwehr Linderte, ohne dessen finanzielle Unterstützung solche Angebote nicht so günstig realisierbar wären.