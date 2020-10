KIT = Kreativität, Innovation, Technik: Einladung auf die Erfindermesse 2020 iENA in Nürnberg

KIT-Initiative e.V. wieder mit Messestand dabei:

Erfindermesse iENA 2020 Nürnberg

KIT ist dabei.

Erfindermesse iENA 2020: Die Stadt Nürnberg hat die Genehmigung zur Durchführung der Messe zurückgezogen. Wir sehen uns wieder auf der

lädt ein
stellt aus
fördert junge Erfinder*innen

29. Oktober bis 1. November 2020

K = Kreativität
I = Innovation
T = Technik

Leuchte mit Luftabsaugung, zentralem Filter, Rückluft
Mund und Nasenschutz für Menschen mit Handicap
Lokale Kreativwerkstatt der Zukunft Firma Oswald
Neues Konzept zur Unterstützung Freier Erfinder
Erfinden lernen und Existenzen Gründen
Solar- und Energiekoffer für Schulen
8-Eck Würfel für Spielinnovationen
Multiplexer für kaltes Trinkwasser
Wärmepumpe über Solarenergie
Vierschaufel Wasserkraftanlage
KI gesteuerte Industrie 4.0
Start up Institut Bildung Innovationen, Digitalisierung
Lokale Kreativwerkstatt der Zukunft (Frei Day)

Wir begeistern Jung und Alt, vergleichbar wie in Sport- und Musikvereinen, für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). An außerschulischen Lernorten wird realitätsnah und ganzheitlich durch innovative Projekte gelernt.

Die KIT-Initiative Deutschland unterstützt als Dachverband örtliche KIT-Clubs und -Initiativen auf den Gebieten Kunst, Handwerk, Technik, Basteln, Programmieren, Erforschen.

So wie Schwimmvereine den Anfängern ein „Seepferdchen" verleihen (eine Auszeichnung des Dachverbands BFS), so vergeben die KIT-Clubs in der Breitenförderung den „Holzwurm" und den „Elektroblitz". Unsere „Weltmeister" bekommen z.B. Weltpatente (PTC Anmeldungen) freier Erfinder.

Alle Altersgruppen werden individuell gefördert. KIT-Initiative Deutschland e.V.

Sitz: Mülheim an der Ruhr



