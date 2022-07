SG-Handicap Nördlingen bei Internationalen Deutschen Para-Leichtathletik Meisterschaften

Kurt Weinmann holt Medaille



Der Integrative Sportverein Nördlingen SG-Handicap wurde vor Ort von Kurt Weinmann vertreten, der im 1500 Lauf in der Klasse M 50 an den Start ging. In diesem Lauf wurden alle Schadensklassen zusammengelegt. Obwohl Weinmann nach längerer Verletzungspause noch nicht wieder in Topform war, konnte er sich die Silbermedaille sichern. Dieser zweite Platz bei den Deutschen Meisterschaften brachte ihm zudem den Bayerischen Meistertitel ein, da er von allen bayerischen Teilnehmern der schnellste Läufer war.