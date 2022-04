Schwaben-Rundfahrt mit zwei Schnellzuglokomotiven der Baureihe 01

Nördlingen : Bahnhof |

Erste gemeinsame Sonderfahrt der beiden Schnellzugdampflokomotiven 001 180-9 und 01 1519 -6

Nördlingen, Donauwörth, Günzburg (80 € pro Erwachsener)

Ulm Hbf (75 € pro Erwachsener)

(HGr)In den späten 1950er Jahren erkannte man in Ost- wie Westdeutschland, dass man noch nicht auf die bereits 35 Jahre alte Konstruktion der Baureihe 01 im täglichen Schnellzugverkehr verzichten konnte. So kam es, dass jeweils auf unterschiedliche Art und Weise die Maschinen u. a. mit Hochleistungskesseln modernisiert wurden und dadurch auch für den Laien ein gänzlich unterschiedliches Aussehen erhielten.Der Zugteil aus Nördlingen verkehrt über Donauwörth nach Ulm und wird dort mit dem der EFZ aus Tübingen vereint. Die Rundfahrt der beiden Lokomotiven der Baureihe 01 durch Schwaben verläuft ab Ulm durch das malerische Tal der jungen Donau über Sigmaringen nach Tuttlingen und dann weiter in flotter Fahrt über Radolfzell und entlang am Ufer des Bodensees nach Friedrichshafen. Hier steht der 2-stündige Aufenthalt zur freien Verfügung. Am späten Nachmittag geht es über die schwäbische Südbahn via Aulendorf zurück nach Ulm. Hier trennen sich die Wege der beiden Züge für deren Rückweg zu den Ausgangsbahnhöfen.Während der Zugfahrt steht ein Speisewagen für das leibliche Wohl in Form von kleinen Speisen und Getränken zur Verfügung.Der Zustieg in den Dampfsonderzug ist inmöglich.Es sind Rabattierungen für Familien und Kleingruppen verfügbar.Voraussichtliche Fahrzeiten:Nördlingen ab ca. 6.30 UhrDonauwörth ab ca. 7.20 UhrGünzburg ab ca. 08.00 UhrUlm Hbf ab ca. 9.05 UhrFriedrichshafen an ca. 14.30 UhrFriedrichshafen ab ca. 16.35 UhrUlm Hbf an ca. 18.15 UhrGünzburg an ca. 19.45 UhrDonauwörth an ca. 20.30 UhrNördlingen an ca. 21.15 UhrSteigen Sie also ein und genießen Sie auf Ihrem reservierten Sitzplatz eine Reise durch die Vergangenheit sowie durch die frühlingshaften Landschaften Schwabens.In den historischen Reisezügen – besonders an Engstellen oder bei größerem Andrang – bitten wir unsere Fahrgäste zum Schutz aller Beteiligten eine Mund-Nasebedeckung zu tragen.Es ist zu beachten, dass die eingesetzten historischen Wagen nicht barrierefrei gebaut wurden und über wenig Stauraum verfügen. Bitte melden Sie deshalb den Bedarf an Platz für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen usw. mit der Buchung bei uns per Mail oder telefonisch an.Weitere Informationen zur Fahrt erhalten Sie unter den nachstehenden Kontaktdaten:BayernBahn BuchungsserviceTel. 09081/27282-61Fax 09081/27282-63E-Mail: buchung@bayernbahn.de